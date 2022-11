Criança encontrada morta depois de jogar roleta russa com amigos

No jogo da roleta russa, os participantes colocam apenas uma bala numa arma, disparam à vez e correm o risco de matar ou morrer, caso a bala esteja engatilhada.

Um menino de 12 anos foi morto, depois de jogar Roleta Russa com amigos, em Jackson, no estado norte-americano do Mississipi. A polícia norte-americana deteve três pessoas envolvidas no homicídio.Segundo o canal norte-americano WLBT News, fonte da polícia local revelou que Markell Noah foi inicialmente dado como desaparecido e mais tarde encontrado numa casa abandonada, esta sexta-feira à noite.No mesmo dia foram detidos três jovens. Dois estão acusados de homicídio e o terceiro por ser cumplicidade de um homicídio.