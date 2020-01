Criança encontrada morta no trem de aterragem de avião da Air France em Paris

Air France confirme que le corps sans vie d’un passager clandestin a été découvert dans le puits du train d’atterrissage de l’appareil effectuant le vol AF703 reliant Abidjan (ABJ) à Paris-Charles de Gaulle le 7 janvier 2020 1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) January 8, 2020

Uma criança foi encontrada morta no trem de aterragem de um avião da Air France em Paris, França.Segundo avança o jornal francês Le Figaro, o corpo de uma criança com cerca de dez anos foi encontrado na manhã desta quarta.

"A Air France confirma que o corpo sem vida de um passageiro clandestino foi encontrado no trem de aterragem do aparelho que fazia o voo AF 703 que liga Abidjan ao aeroporto Paris-Charles de Gaulle no dia 7 de janeiro de 2020", escreveu a companhia no Twitter.



A Air France lamentou este "drama humano" e revela que está a realizar um inquérito para apurar as circunstâncias do que aconteceu.



O avião, um Boeing 777, descolou de Abidjan esta terça-feira à noite e aterrou esta quarta-feira no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.