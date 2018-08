Criança encontrada viva nos destroços de um acidente de avião na Indonésia

Acidente terá acontecido este sábado.

16:12

Uma criança de 12 anos foi encontrada com vida na manhã deste domingo, entre os destroços de um acidente de avião que vitimou oito pessoas, na Indonésia.



A aeronave Pilatus, que pertencia à companhia aérea Dimonim Air e onde a criança seguia, terá perdido o contacto com a torre de controlo no decorrer da tarde de sábado, a pouco quilómetros do aeroporto de Oksibil, no momento em que se despenhou, segundo avança a BBC.



No interior seguiam nove pessoas, entre as quais se encontravam dois tripulantes.



As causas do acidente ainda estão por apurar.