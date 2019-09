Criança fica com inchaço nos lábios durante dois dias depois de fazer desafio de Kylie Jenner

Uma menina de 12 anos ficou com os lábios inchados durante dois dias depois de tentar recriar o desafio de Kylie Jenner com um copo de shot no passado fim-de-semana em Cheshunt, Inglaterra.

Lily Greenland inspirou-se em vídeos da Internet para fazer o desafio. Esperava ficar como a fundadora da Kylie Cosmetics, mas acabou lágrimas e com os lábios inchados durante dois dias.

A mãe da menina acabou por fotografar e gravar o momento. As imagens mostram Lily a colocar os lábios dentro do copo pequeno durante cerca de um minuto. Depois de colocar os lábios no copo, a criança suga o ar. Ouve-se a dizer que "dói", enquanto os seus olhos se enchem de lágrimas.

Danni Greenland, a mãe da menina, riu-se do resultado final depois da filha retirar o copo da boca.

"Nunca vi uns lábios assim. Foi muito surreal. Foi como um trabalho de preenchimento labial que correu mal", disse ao jornal Daily Mail.

"Eu não sabia que isto ia acontecer. Comecei a gravar porque os lábios pareciam engraçados no copo", acrescentou ainda Danni.

A mãe de Lily disse também que espera que esta experiência impeça a filha de fazer preenchimentos labiais no futuro.



Segundo o Daily Mail, os lábios da menina voltaram ao normal dois dias depois.