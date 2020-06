Criança infetada com coronavírus após brincar com cobertor de colega durante 10 minutos

Uma criança testou positivo para coronavírus depois de brincar com o cobertor de uma criança infetada durante 10 minutos.



Segundo o jornal Mirror, o menino de 2 anos terá contraído a Covid-19 após ter estado numa sala de aula no passado dia 11 de junho, em Pequim, na China.





De acordo com o mesmo jornal, as autoridades informaram que a menina e outros quatro membros da mesma família testaram positivo após terem contraído a doença através do pai e da avó, fornecedores no mercado de Xinfadi, no distrito de Fengtai.

O episódio de infeção ocorre a meio de um novo surto de coronavírus registado em Pequim. O menino de dois anos está entre os 10 novos casos que surgiram na região. Os restantes infetados são quatro crianças, com idades compreendidas entre os 2 e os 10 anos, e seis adultos.



Os casos estão a ser investigados como estando ligados ao Mercado Atacadista de Produtos Agrícolas Xinfadi de Pequim.