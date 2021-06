Criança morre após ser deixada em carro enquanto mãe tratava da plantação de canábis

Um criança de três anos morreu, na Califórnia, EUA, após ser abandonada pela mãe dentro do carro, com 37 graus de temperatura no interior. A mulher teria deixado a filha algumas horas trancada para ir tratar da sua plantação de canábis, informou a polícia.



O Departamento de Polícia de Visalia disse que um polícia encontrou a menina em paragem cardiorrespiratória, tentando reanimá-la. A criança foi levada para o hospital, onde foi declarado o óbito.





A lei da Califórnia declara que a droga recreativa é legal, mas os cultivadores sem licença só podem colher até seis plantas de canábis, avançou o New York Post.

A polícia iniciou uma investigação, tendo detetado 150 pés de canábis na residência da mulher. As autoridades encontraram também outras quatro crianças (duas de nove meses, uma de 11 e outra de 15 anos), que foram entregues aos Serviços de Bem-Estar Infantil.Entretanto, a mulher de 28 anos já foi detida e presa.