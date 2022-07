Um menino de 9 anos morreu na noite desta segunda-feira, em São Paulo

, no Brasil, após dar um tiro na própria cabeça.



A criança terá encontrado a pistola do pai, de 32 anos, em cima do armário da cozinha, de acordo com a polícia.



A mãe do menino contou que estava na sala a ver televisão com o filho por volta das 20h45, enquanto o pai da criança estava deitado no quarto. Segundo a mãe, o filho disse que ia até à cozinha buscar alguma coisa para comer.

Leia também Homem estrangula avó no chão da cozinha e liga ao 112 Alguns minutos depois, os pais ouviram o disparo de uma arma de fogo. A mãe diz que encontraram a criança caída no chão, ensanguentada.



Segundo o depoimento do pai, no dia do crime terá guardado a arma em cima do armário da cozinha, mas com o travão de segurança acionado.