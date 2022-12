Criança morre depois de hospital muito movimentado a mandar para casa

Uma criança morreu depois de ter sido enviada para casa pelo hospital que estaria muito movimentado, em Wigan, na Inglaterra.Nas urgências do hospital, um médico diagnosticou à pequena Hailey de 22 meses um vírus. O tratamento prescrito foi continuar a dar-lhe fluídos e paracetamol, mas no dia seguinte, a mãe e o pai entraram no quarto e a menina não tinha sinais vitais, segundo o jornal inglês Wigan Today.Com a ajuda de um técnico do 112 através do telemóvel, o pai realizou manobras de reanimação, mais tarde um paramédico do INEM, ainda, assumiu as manobras, mas sem sucesso.Uma investigação foi levada a cabo depois dos pais da menina se queixarem que o caso da sua filha não foi levado a sério enquanto as urgências estavam a ter um dia muito movimentado.Os pais querem saber por que razão não foram recolhidas amostras de sangue para testes quando levaram a filha o hospital da cidade por estar a "respirar como uma velhinha de 90 anos", acrescentando que: "Queremos respostas. Como pode um bebé saudável morrer durante o sono?"As nossas sinceras condolências vão para a família de Hailey neste momento trágico", disse um porta-voz do hospital."Estamos conscientes das preocupações desta família e aguardamos por mais informações para saber as causas deste acidente", concluiu o porta-voz.