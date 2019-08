Criança morre e três pessoas ficam feridas num tiroteio em St. Louis

Uma criança de oito anos morreu e três pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, num tiroteio enquanto decorria um jogo de futebol americano de jovens do ensino secundário em St. Louis, Missouri, nos EUA. As autoridades estão à procura do suspeito, desconhecendo-se os motivos do tiroteio.

Segundo a CNN, a criança tinha estado a assistir ao evento desportivo na companhia de outros dois adolescentes – são dois dos feridos, o outro é uma mulher – quando foi baleada perto da Soldan High School.

O chefe da polícia local, John Hayden, assegurou que o comportamento da criança foi correto e que esta estava acompanhada pela família. Ainda assim, não confirmou se os outros feridos eram familiares da menor.

Em declarações à KMOV, Mark Vasquez, um antigo bombeiro que ouviu os tiros desde casa e acorreu ao loca, contou como ainda encontrou a criança com vida e ferida no abdómen. "Percebi o momento em que morreu", relatou, comovido.