Criança morre escondida dos pais em carro ao sol

Uma criança de quatro anos foi encontrada morta, fechada num carro ao sol, no final da tarde do último sábado nos Estados Unidos.

A situação aconteceu em Wichita Falls, Texas, quando os termómetros atingiram os 35° C naquela cidade americana. Exposta ao sol, basta pouco mais de uma hora para a temperatura no interior da viatura ultrapassar os 60° C.

A polícia local está a investigar o caso, embora não tenha avançado ainda com uma acusação contra a negligência dos pais, já que, àquela hora, estavam à procura do filho desaparecido.

O Texas é o estado americano onde mais crianças morrem devido ao calor, dentro de veículos expostos ao sol. Segundo a Kids and Cars, já morreram mais de 137 menores desde 1991 naquele estado, sendo este caso o segundo registado este ano.

A organização insta os pais a trancarem as suas viaturas e a manter as chaves fora do alcance das crianças. Aconselha ainda a ensiná-las a tocar a buzina, caso se vejam presas dentro das viaturas, enquanto aos pais explica que o carro é o primeiro local onde se deve procurar uma criança quando desaparece.