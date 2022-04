Uma criança morreu na sequência do naufrágio de um barco turístico ocorrido no sábado no norte do Japão, elevando para 11 o número de vítimas mortais, adiantou esta segunda-feira a Guarda Costeira japonesa.

O barco, que naufragou na tarde de sábado ao largo da península de Shiretoko, na ilha de Hokkaido, transportava 26 pessoas, sendo dois tripulantes e 24 passageiros, incluindo duas crianças.

Segundo a Guarda Costeira, citada pela agência de notícias francesa AFP, 15 passageiros continuam desaparecidos.