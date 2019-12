Criança mostra-se 'grata' por ter dois pais e professora condena homossexualidade

Our child was bullied. pic.twitter.com/gZ5yI0Z2F0 — Louis van Amstel (@LouisVanAmstel) 22 de novembro de 2019

Uma professora substituta de uma escola pública do estado norte-americano de Utah, perguntou aos alunos de uma turma do quinto ano pelo que é que estes eram "gratos" no Dia de Ação de Graças, data comemorativa nos EUA.Quando um dos estudantes respondeu que estava "agradecido por finalmente ter sido adotado" pelos seus dois pais, a docente retorquiu que a "homossexualidade é uma coisa errada". O caso foi denunciado por um dos pais nas redes sociais, um coreógrafo conhecido pela sua participação no programa 'Dancing With The Stars'. O professor foi imediatamente demitido do estabelecimento de ensino."Não importa se és gay, heterossexual, bissexual, preto ou branco. Se tu adotas uma criança e se ela estuda numa escola pública, esse professor não deve partilhar a sua opinião sobre o que ela acha da vida privada de ninguém", disse Louis van Amstel.O episódio aconteceu no passado dia 21 de novembro. A professora não foi identificada. Van Amstel mostrou-se satisfeito e orgulhoso com a forma com que a escola lidou com o assunto e pelo apoio que recebeu por parte da comunidade e vizinhos.