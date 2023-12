Criança norte-americana embarca no avião errado e termina a quase 300 quilómetros do local pretendido

Todos os anos a história de uma criança que se separa da família na altura do Natal é vista, com alegria, por milhares de pessoas em todo o mundo. Mas, desta vez, para uma avó norte-americana, a realidade superou a ficção.



Na quinta-feira, uma criança de nove anos embarcou por engano num avião em Filadélfia. O menor era esperado pela avó na Florida, mas aterrou a mais de 250 quilómetros, em Orlando.





A familiar da criança, que fazia o seu primeiro voo, fez a viagem até ao local onde o neto tinha aterrado de carro. A Spirit Airlines, companhia responsável pelo engano, ofereceu-se para reembolsar os custos com as deslocações."Quero que eles [a companhia] me liguem. Expliquem-me como é que o meu neto foi para Orlando. Como aconteceu? Tiraram-no do avião? A hospedeira deixou-o sair sozinho depois da mãe o ter deixado no local com os papéis necessários? Ele entrou no avião errado sozinho?", questionou, incrédula, a avó, citada pela WINK-TV, uma televisão local.

Em comunicado, a Spirit Airlines anunciou que abriu um inquérito para investigar o sucedido. "Pedimos desculpa à família pelo equívoco."