Criança pede vários produtos de luxo e quatro mil dólares ao Pai Natal e torna-se fenómeno da Internet

Ainda não chegámos a novembro mas já há quem só pense no Natal e nas prendas que poderá vir a receber. É o caso desta criança de apenas 10 anos, que elaborou uma lista capaz de deixar na bancarrota a histórica figura de São Nicolau.

A lista excêntrica foi partilhada pelo pai desta jovem na rede social Twitter e rapidamente se tornou viral. E se uns aplaudem a coragem da menina, outros preferem brincar com os erros ortográficos da jovem.

"Compra-lhe o despertador e diz-lhe para acordar desse sonho onde ela acha que vai receber isso tudo", disse um dos utilizadores do Twitter que reagiu a esta publicação.

É certo que ainda falta muito para o Natal e que até lá as exigências desta jovem ainda podem mudar, mas uma coisa é certa, há fortes probabilidades de alguém ficar muito desiludido com o Pai Natal este ano, não acha?

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list pic.twitter.com/Qqsje79rda