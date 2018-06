Criança pobre desenhou os próprios cromos e fez caderneta do Mundial

Pedro Arouca já tem planos para o próximo álbum caso o Brasil, onde vive, ganhe o campeonato.

Um menino brasileiro de oito anos desenhou os cromos de 126 jogadores e criou a própria caderneta do Mundial 2018 por a mãe, com quem vive, não ter dinheiro suficiente para comprar uma.



"O mais difícil de fazer são os jogadores, também fiz a taça, mas os jogadores são mais complicados", revelou Pedro Arouca aos jornais locais.



A mãe, Gleice, admite que pensou que o filho ia ser humilhado na escola por ser o único a não ter a versão original, mas ficou feliz por perceber que aconteceu exatamente o contrário. "Não tenho condições para comprar os cromos", revelou a mesma. Gleice e Pedro vivem unicamente com o ordenado mínimo que esta recebe após o marido ter morrido quando o menino tinha apenas dois anos.



"Ele gosta muito de desenhar. Sempre quis ser um artista no futuro, mas ninguém dá valor a essas coisas", rematou a mesma.

No entanto, Pedro já desvendou que tem planos para um novo desenho caso o Brasil vença o campeonato do mundo este ano.