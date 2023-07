Olivia Caraballo, uma menina de sete anos, vai receber uma indemnização de 800 mil dólares, cerca de 719 mil euros, por ter se queimado com um nugget do McDonald's.Os factos remontam a 2019 na Flórida, nos EUA. A criança tinha quatro anos e parou com a mãe num "drive-in". Sofreu queimaduras de segundo grau numa perna.A indemnização foi atribuída em função da "dor, sofrimento, desfiguração, angústia mental, incómodo e perda de capacidade para gozar a vida". Os 800 mil dólares englobam as lesões sofridas no passado e os possíveis danos que poderão vir a ser sentidos no futuro.No tribunal, foram reproduzidas fotografias da queimadura tiradas pela mãe e registos sonoros dos gritos da criança."Na verdade, estou contente por terem ouvido a voz de Olivia e pelo júri ter decidido um julgamento justo", disse a mãe de Olivia, Philana Holmes, aos jornalistas.