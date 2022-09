Criança vestida de super-homem invade discurso de apelo ao voto de presidente chileno

View this post on Instagram A post shared by The Guardian (@guardian)

Enquanto o presidente chileno, Gabriel Boric, fazia um discurso de apelo ao voto, com a promessa de grandes mudanças na constituição do país, uma criança vestida de super-homem entrou no local de bicicleta.O rapaz que, segundo o The Guardian, está sob o cuidado da mãe de Boric, aparece várias vezes durante o vídeo do discurso do presidente às voltas de bicicleta. O momento já se tornou viral nas redes sociais.Na altura em que a criança decidiu andar "à volta" de Boric, o presidente falava ao país sobre as novas propostas de alteração na Constituição, redigidas para substituir as que continuam em vigor, redigidas em 1980 sob a ditadura do General Augusto Pinochet.Nas propostas é consagrada a paridade de género entre o governo e outros órgãos do Estado - pela primeira vez em qualquer parte do mundo - e é dada prioridade à proteção ambiental. Além disso, é reconhecida, pela primeira vez na história do país, os povos indígenas do Chile.Muitos criticaram as garantias do documento para os povos indígenas, que, segundo eles, dividiriam o Chile. Outros advertiram que o abanão do sistema político era desnecessário e experimental.