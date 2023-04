Crianças assassinadas em escola no Brasil eram todas filhas únicas

De acordo com o jornal brasileiro O Globo,

Bernardo Pabst da Cunha, de 4 anos, era um filho muito desejado, que nasceu depois de anos de tentativas e de tratamento. O menino era uma criança alegre e fã do Homem Aranha. Foi sepultado com a roupa do super-herói preferido.Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, chegou à creche na manhã de quarta-feira a imitar um coelho, afirmou o pai. Era uma criança brincalhona e alegre.As cerimónias fúnebres das crianças ficaram marcadas pelo clima de contestação em toda a povoação.O homem de 25 anos que atacou a escola estava armado com um machado e ficou em prisão preventiva. Para além das quatro crianças que morreram, o detido feriu outras cinco que já receberam alta hospitalar.