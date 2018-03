Crianças brincam e dormem ao lado do cadáver da irmã

Mãe só informou as autoridades da morte da menina deficiente após dois dias.

O corpo de Belladonna Madden manteve-se intocado durante dois dias até que a mãe, Serina, decidiu alertar as autoridades. Os irmãos da menina com deficiência, brincaram e dormiram ao lado do cadáver sem saber da morte da criança de 10 anos. A mãe das crianças foi detida em Colesville, Estados Unidos.

Segundo as autoridades, os meninos, de nove e dois anos, acreditavam que a irmã estava a dormir.

As causas da morte da pequena Belladonna ainda não foram concluídas. Uma vez que a menina sofria de uma defeciência não identificada pelos médicos, há a possibilidade o óbito tenha derivado de complicações relacionadas com a doença.

Devido a esta dúvida, Serina não está a acusada de homicídio, mas o tribunal deteve a mulher por não ter tomado as medidas necessárias para enterrar o corpo da filha.



De acordo com o jornal Mirror, a mãe de Belladonna aguarda julgamento e poderá ser condenada a um ano de prisão.