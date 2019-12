Crianças com atrofia muscular espinhal vão receber medicamento mais caro do mundo de graça através de lotaria

A empresa farmacêutica Novartis pretende estabelecer um sistema de lotaria para distribuir de forma gratuita o medicamento mais caro do mundo.

TreatSMA, o grupo de defesa britânico, mostrou-se preocupado com o programa pois não considera justo escolher crianças "sortudas" para receber o medicamento em detrimento de outras.

Zolgensma custa mais de 1,8 milhão de euros e é um tratamento para a atrofia muscular da coluna vertebral, um distúrbio genético raro que leva as crianças a perder o controlo dos músculos.

Denominado de "programa de acesso gerenciado", o sistema de lotaria pretende estabelecer um sorteio quinzenal para bebés com menos de dois anos e que vivem em países onde o medicamento não é aprovado.

Os que não forem escolhidos vão permanecer no programa até não serem elegíveis medicamente.

"Ainda estamos convencidos de que uma lotaria da saúde é uma maneira apropriada para atender às necessidades médicas não atendidas nesta doença grave", disse a empresa farmacêutica em comunicado.

Subsidiária que desenvolveu o medicamento, a AveXis, disse que o programa foi criado para responder à demanda crescente pelo medicamento fora dos Estados Unidos da América, onde foi aprovado em maio pela Food and Drug Administration. Atualmente a AveXis está a tentar registar o medicamento mais caro do mundo em cerca de 30 empresas.

Para além do Zolgensma, só foi aprovado nos EUA mais um medicamento para a atrofia muscular espinhal, o Spinraza. O segundo medicamento requer doses recorrentes, sendo que no primeiro ano custa mais de 676 mil euros e no ano seguinte custa mais de 338 mil euros.

A lotaria está marcada para começar no dia 2 de janeiro de 2020 e a subsidiária do medicamento disse que o programa foi criado com o conselho de um "comité consultivo de bioética" e que gerencia as restrições de fabricação.