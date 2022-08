Crianças de um e seis anos são as primeiras vítimas mortais por hepatite infantil de origem desconhecida na Espanha

O menino de seis anos começou os sintomas no dia 2 de julho e no dia 18 foi transferido para um hospital de Madrid para um transplante urgente.





A intervenção aconteceu a 29 de julho e a criança morreu 24 horas depois.

Já o bebé de 15 meses foi admitido no final de junho com gastroenterite aguda com Adenovírus em situação crítica (encefalopatia e coagulopatia grave).

O caso exigiu um transplante de fígado urgente e também ele morreu nas 24 horas seguintes.

A Espanha já registou 46 casos dessa hepatite de origem desconhecida, com idades até 16 anos em que mais de 60% dos casos a doença afeta o sexo feminino. Estes dados são da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica liderada pelo Ministério da Saúde.

