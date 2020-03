Crianças encontradas a dormir dentro de caixote do lixo

Duas crianças foram encontradas a dormir dentro de um caixote do lixo segundos antes de Dave Pyne esvaziar o lixo para o camião.

O homem de 65 anos, que trabalha como motorista de veículos pesados para um empresa de gerenciamento de resíduos nos últimos 16 anos no norte do País de Gales, Inglaterra, disse estar a esvaziar o contentor do lixo quando encontrou as crianças a dormir dentro dele.

"O incidente mais preocupante aconteceu em Wrexham há dois anos. Eu estava a esvaziar um papelão e alguma coisa não me parecia certo", disse Dave Pyne em declarações ao North Wales Live.

O homem falou com o jornal depois de a empresa onde trabalha tem apresentado um relatório que revelou uma onda de pessoas a dormir nas ruas.

"O meu sexto sentido disse para ver, então eu abri a tampa e, quando comecei a mexer nas coisas, não pude acreditar no que vi. Lá dentro estavam dois jovens a dormir, um menino e uma menina. Deviam ter apenas nove ou dez anos", continuou a contar o trabalhador.

Dave Pyne disse que as crianças estavam com tanto medo que fugiram.



Em oito meses, os funcionários da empresa registraram 109 "quase acidentes" ou encontros com pessoas que estavam a dormir dentro ou perto de caixotes do lixo.