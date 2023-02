Crianças entre os 12 feridos em colisão de autocarro contra creche no Canadá

Pelo menos 12 pessoas, entre as quais crianças, ficaram gravemente feridas depois de um autocarro ter embatido numa creche na cidade de Naval, a norte de Montreal, no Canadá.A colisão aconteceu cerca das 8h30 da manhã, hora local (13h30 em Portugal).De acordo com um porta-voz do hospital local citado pela CBC News, oito das vítimas precisaram de tratamento hospitalar e algumas delas apresentavam ferimentos graves.Apesar das causas do acidente ainda não serem conhecidas, o condutor foi detido pela polícia.As idades dos feridos ainda não foram divulgadas, ainda assim, estima-se que frequentam a creche cerca de 80 crianças com menos de cinco anos.