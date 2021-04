Crianças maltratadas em ritual contra Covid-19 no Brasil

Três crianças de 1, 8 e 10 anos foram resgatadas pela polícia quando estavam a sofrer maus-tratos num ritual de fanatismo na cidade de Bragança, no estado brasileiro do Pará, que supostamente pretendia "acabar com a pandemia" de coronavírus.

Quando a polícia chegou, uma menina com o corpo coberto com um lençol estava pendurada numa cruz improvisada.





No chão, outras duas crianças, também cobertas com lençóis, choravam, rodeadas por uma multidão de populares, inclusive familiares, que oravam e gritavam numa espécie de transe coletivo, empunhando objetos religiosos e ramos de árvores. As crianças foram maltratadas e obrigadas a ficar horas em jejum e sem água sob o escaldante sol da Amazónia.

Informações que chegaram ao Conselho Tutelar de Menores indicavam que as três crianças seriam "sacrificadas" no final do ritual para salvar o mundo da Covid-19.



No entanto, quando a polícia chegou, os participantes negaram essa intenção e garantiram que o ritual era uma mera cerimónia religiosa de súplica pela cura.

Mesmo assim, os populares enfrentaram a polícia, que teve dificuldade para arrancar as crianças da multidão enlouquecida, que alegava que a interrupção do ritual acarretaria consequências terríveis.



Levadas inicialmente para o hospital, as crianças foram depois transferidas para um abrigo, enquanto vários participantes no ritual foram incriminados por lesão corporal, único crime que a polícia conseguiu confirmar no momento.