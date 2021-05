Crianças mortas à facada em escola no Brasil

Três crianças e duas mulheres foram esta terça-feira mortas à facada num ataque a uma creche na cidade brasileira de Saudades, no estado de Santa Catarina, no sul do país.









O autor do ataque é um rapaz de 18 anos, que invadiu a Escola de Ensino Infantil Aquarela, no centro da cidade, perto das 11 horas locais (15 horas em Lisboa) e esfaqueou quem lhe apareceu pela frente.





Segundo o inspetor Jerónimo Marçal Ferreira, da polícia local, o agressor invadiu a escola armado com uma espécie de adaga e começou por ferir gravemente uma professora que estava na entrada do estabelecimento. A docente ainda fugiu para uma sala tentando proteger-se, mas acabou por morrer.





Na mesma sala, o atacante esfaqueou as quatro crianças presentes, todas com aproximadamente dois anos, matando três e ferindo outra. Antes de ser detido, ele ainda esfaqueou uma agente de saúde que estava na escola em trabalho, e que acabou por falecer no hospital. O agressor tentou suicidar-se e foi internado em estado grave.





Em casa do agressor, a polícia disse ter encontrado outras armas e “objetos estranhos”, sem especificar.



O jovem ainda não foi interrogado, mas as autoridades acreditam que se tratou de um ato isolado, de alguém com problemas, e não uma agressão premeditada com algum tipo de motivação política ou religiosa.