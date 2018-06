Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crianças palestinanas pedem a Messi que não jogue partiular com Israel

Grupo escreveu uma carta ao futebolista argentino.

Por Lusa | 12:40

Um grupo de 70 crianças palestinianas escreveram ao futebolista argentino Lionel Messi pedindo-lhe que não jogue o encontro particular entre a sua seleção e Israel, agendado para o próximo sábado em Jerusalém.



Na carta, as crianças referem que Messi é uma "lenda, que todos querem imitar" e explicam ao futebolista argentino que são filhos de refugiados palestinianos, oriundos da localidade de Al Malha.



"Disseram-nos que vens jogar com os teus amigos a Al Malha, num estádio construído sobre a nossa aldeia", refere a carta, numa alusão ao estádio Teddy, na parte ocidental de Jerusalém, onde se disputará o encontro.



O presidente da Associação de Futebol da Palestina, Yibril Rajub, foi encarregado de entregar a carta e deu uma conferência de imprensa em frente na representação diplomática da Argentina em Ramala, na Cisjordânia.



Rajub enviou recentemente uma carta ao seu homólogo argentino, Carlos Tapia, na qual condenava o jogo, que considerava como um apoio à ocupação de Jerusalém Este, ocupada por Israel desde 1967 e anexada unilateralmente em 1980.



Em Israel, o encontro é esperado com grande ansiedade e em apenas 20 minutos foram vendidos os 34.000 bilhetes.