Crianças radicalizadas e mulheres traficadas por terroristas em Moçambique

Relatos de mulheres que escaparam das bases dos jihadistas de Cabo Delgado, em Moçambique, dão conta de um grupo bem organizado, que recruta crianças como soldados e trafica raparigas e mulheres para o estrangeiro.





De acordo com um estudo realizado por uma ONG moçambicana a partir dos relatos de 23 mulheres que conseguiram escapar dos campos dos jihadistas, há fortes indícios de que os radicais se dediquem ao tráfico de mulheres para o estrangeiro como forma de financiamento.“Se formos somar [todos ataques], atingimos largas centenas de mulheres, o que levantaria um problema logístico de alimentação e exposição do próprio grupo em termos militares”, diz o investigador, adiantando que há relatos de que as meninas mais bonitas “vão para a Tanzânia”.