Crianças roubam carro e percorrem 900 quilómetros até serem apanhadas

Quatro crianças, com idades entre os 10 e os 14 anos, foram apanhadas pela polícia após roubarem um jipe ao pai de uma delas e colocarem várias canas de pesca e dinheiro dentro do veículo. Depois do roubo, o grupo percorreu 900 quilómetros até ser apanhado pelas autoridades.

De acordo com a polícia australiana, os três rapazes e uma rapariga, foram encontrados a circular na cidade de Grafton, no estado de New South Wales, no passado domingo, dia 14.





Um dos rapazes deixou um bilhete à família a informar da sua partida de casa e deixou, juntamente com os três amigos, Gracemere, em Queensland.

O funcionário de uma bomba de gasolina disse ao jornal Daily Telegraph, que o vídeo de segurança das instalações mostrava o veículo a circular normalmente.



No entanto, na altura estranhou a situação ao ver um rapaz a sair do jipe. "Era realmente muito baixo, mal chegava à janela", contou.

Mais tarde, naquele dia, a polícia avistou o veículo ao lado de uma estrada em Grafton, segundo declarações do inspetor Darren Williams, da polícia de New Soth Wales.



"As crianças trancaram-se no carro e tivemos de usar um bastão para entrar no veículo e prendê-las".

A viagem entre Gracemere, cidade de onde os jovens partiram, e Grafton, onde foram encontrados, durou cerca de 10 horas.