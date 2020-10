Crianças separadas dos pais na fronteira estão a ser "bem tratadas", diz Trump no debate eleitoral

As crianças que foram separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos e que ainda não conseguiram a reunificação estão a ser "bem tratadas", disse o Presidente, Donald Trump, no último debate com Joe Biden.

Um processo legal da União Americana de Liberdades Civis (ACLU, na sigla inglesa) indicou na quarta-feira que ainda há 545 crianças sozinhas porque as autoridades não conseguem localizar os pais, dos quais foram separadas à força quando pediram asilo nos Estados Unidos.

"Elas estão a ser tão bem tratadas", afirmou o Presidente e recandidato pelo Partido Republicano. "Estão em instalações limpas", disse, acusando o adversário e Barack Obama de terem construído as 'gaiolas' onde as milhares de crianças foram colocadas durante a política de "tolerância zero" na fronteira com o México, que a administração Trump suspendeu devido à controvérsia gerada.