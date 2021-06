Crianças soldado levaram a cabo massacre sangrento de Burkina Faso onde morreram mais de 130 pessoas

O massacre sangrento onde morreram mais de 130 pessoas no nordeste de Burkina Faso foi executado principalmente por crianças entre 12 e 14 anos, disse o governo.O ataque em que os agressores eram maioritariamente crianças, levou à condeção por parte da ONU. "Condenamos veementemente o recrutamento de crianças e adolescentes por grupos armados não estatais. Esta é uma grave violação dos seus direitos fundamentais", afirmou a ONU.O massacre remonta a 4 de junho quando assaltantes armados invadiram Solhan, abriram fogo contra moradores e incendiaram casas. Foi o massacre mais violento dos últimos anos numa área repleta de jihadistas ligados ao Estado Islâmico e à Al Qaeda.Apesar das intervenções da ONU para as forças de manutenção da paz e das forças armadas internacionais, os ataques de extremistas islâmicos continuam inabaláveis ??em toda a região do Sahel na África Ocidental, incluindo no Mali e Níger.