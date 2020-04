Criaram um grupo no Whatsapp para agredir polícias em Espanha que controlam confinamento

Dois homens de 30 e 25 anos foram detidos pela polícia de Algeciras, Espanha, por ter criado um grupo no Whatsapp para organizar ataques coordenados contra a polícia.



"Aqui não vamos roubar, vamos dar porrada na polícia e depois vamos buscar o pão que precisamos", terão dito no grupo de Whatsapp segundo avança o jornal El País.







Os dois suspeitos foram acusados de criar e incentivar um grupo - com dezenas de pessoas - a atacar a polícia da cidade.



A ideia de convencer um grupo de pessoas a atacar a polícia que, desde o começo do Estado de Emergência, controla o cumprimento do confinamento em Algeciras teve como rastilho algumas imagens recebidas por um dos suspeitos com alegados ataques físicos por parte das autoridades espanholas.



A polícia recebeu informações do grupo e, inicialmente, não deu importância, porém, quando o número de pessoas envolvidas começou a aumentar decidiram intervir e organizaram uma investigação que culminou na detenção dos dois suspeitos.