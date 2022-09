Crimes contra a Humanidade em Xinjiang

Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apontou “possíveis crimes contra a Humanidade” praticados pela China contra a minoria uigur na região de Xinjiang.









“A detenção arbitrária e discriminatória de membros de Uigures e outros grupos predominantemente muçulmanos (...) pode constituir crimes internacionais, em particular crimes contra a Humanidade”, lê-se no documento de 48 páginas divulgado quarta-feira.

O gabinete da ONU cita “provas credíveis” de tortura, abuso sexual, trabalhos forçados e violações dos direitos reprodutivos, incluindo alegações de abortos forçados, contraceção e esterilização, contra a minoria étnica muçulmana de cerca de 10 milhões de pessoas na região do Noroeste da China.









Leia também Relatório da ONU sobre região chinesa de Xinjiang indica possíveis crimes contra a humanidade Pequim nega veementemente quaisquer abusos em Xinjiang e emitiu um comunicado de resposta de 131 páginas considerado o relatório “completamente ilegal e nulo” e acusando o gabinete das Nações Unidas de ser “cúmplice dos EUA e do Ocidente”.

O relatório, há muito aguardado, foi publicado minutos antes do final do mandato da Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que no início do ano visitou a China. A ONU explicou que a publicação foi adiada para incluir informações que só foram enviadas por Pequim na semana passada.