Criminoso ligado à máfia italiana e condenado nos anos 90 volta a ser detido

Giuseppe Costa, um mafioso italiano condenado no final dos anos de 1990 por participar no sequestro do filho de um outro criminoso, foi esta sexta-feira detido pelas autoridades italianas.Giuseppe foi detido durante a madrugada na localidade italiana de Purgatorio, na Sicília. As autoridades procederam ainda a diversas buscas na casa do cúmplice.Costa está agora a ser investigado por crimes ligados a contratos e especulações imobiliárias com famílias da máfia em Trapani e Marsala (Itália), avança a Rádio Italiana Privada (RTL).O conhecido mafioso, que já cumpriu pena entre 1997 e 2007, participouno sequestro de Giuseppe Di Matteo em 1993.De acordo com a imprensa italiana, Di Matteo, que tinha 12 anos na altura, era filho de Santo Di Matteo, elemento do conhecido grupo de máfia siciliana, Cosa Nostra.A criança, que foi sequestrada durante dois anos, acabou por ser assassinada a 11 de janeiro de 1996, num dos "crimes mais cruéis da história da Cosa Nostra", segundo classifica a polícia italiana.