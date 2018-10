Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criminoso que se evadiu de prisão francesa de helicóptero foi capturado

Redoine Faïd foi detido com o irmão e mais cinco homens em Creill, perto de Paris

14:18

O homem mais procurado de França está de novo atrás das grades. Redoine Faïd, que em Julho escapou da prisão de Réau numa espetacular fuga de helicóptero, foi capturado quando estava com mais seis homens, incluindo o irmão, avança a televisão BFMTV.



Faïd foi capturado na madrugada desta quarta-feira em Creil, cidade a cerca de 70 km a norte de Paris, em casa de um amigo. Tinha consigo duas armas de fogo, entre as quais uma metralhadora. Mas os detidos não terão oferecido resistência.



Durante a fuga que durava há já três meses, Faïd chegou a ser visto num centro comercial de Sarcelles. Seguia a bordo de uma viatura, que polícia acredita estar carregada com explosivos artesanais, com dois cúmplices. Mas há mais de um mês que não havia notícias do seu paradeiro.



Quando se evadiu de Réau, a 1 de julho, Redoine estava a cumprir uma pena de 25 anos, por assaltos à mão armada. Em 2013, já te tinha evadido de uma prisão de Lille. O criminoso, de 46 anos, está agora sob custódia policial em Nanterres. Os cúmplices também estão detidos.