Criminosos desligam energia em posto de vacinação no Brasil e destroem doses contra a Covid-19

Um acto criminoso fez a cidade brasileira de Rio Bananal, no norte do estado de Espírito Santo, perder todas as suas vacinas, inclusive as destinadas a prevenir a Covid-19. Desconhecidos desligaram a energia do posto local de vacinação, o que automaticamente desligou também o frigorífico onde eram guardadas as vacinas, e todas ficaram estragadas.



Entre elas as últimas 133 doses da vacina contra o coronavírus, que iam ser usadas como segunda dose para imunizar os profissionais de saúde da linha de frente no hospital da cidade. Além dessas, perderam-se igualmente todas as outras vacinas guardadas no posto, usadas no programa anual de vacinação contra várias doenças, e, ainda, medicamentos caríssimos para doenças raras, que também precisam ficar a baixas temperaturas.

Nada foi roubado do posto, e apenas a energia foi desligada, o que parece indicar uma acção premeditada exactamente para conturbar o programa de imunização contra a Covid-19. A falta de energia só foi percebida pouco antes das seis da manhã, quando a empregada da limpeza chegou.

A coordenadora do posto, chamada em seguida, não poude fazer mais do que constatar a perda de todas as vacinas. A vacina contra o coronavírus, por exemplo, tem de ser conservada a no máximo oito graus centígrados, mas quando a coordenadora chegou ao posto a temperatura dentro do frigorífico, desligado há várias horas, era de 23 graus.