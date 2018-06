Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crise da imigração pressiona Merkel

Democratas-cristãos da Baviera exigem à chanceler uma solução para travar ilegais.

01:30

A chanceler alemã Angela Merkel falhou um acordo com os parceiros de coligação e corre o risco de ver o seu governo cair se não conseguir ajuda dos parceiros da UE no Conselho Europeu desta quinta-feira.



As negociações entre a União Democrata-Cristã (CDU), de Merkel, e a União Social-Cristã (CSU), partido ‘irmão’ da Baviera, com o qual mantém uma aliança há 70 anos, prolongaram-se pela madrugada de ontem mas acabaram num impasse.



A CSU, de Horst Seehofer, insiste em fechar as portas a migrantes enquanto Merkel quer uma solução europeia para o problema.



"A partir da próxima semana queremos os migrantes a serem rejeitados na fronteira se já se tiverem registado noutro país europeu, devendo passar pelo processo de asilo nesse país", afirmou Alexander Dobrindt, deputado da CSU.



No partido de Merkel, muitos entendem que a rebelião deve levar à demissão de Seehofer, ministro do Interior no executivo de coligação da CDU com a CSU e os social-democratas do SPD. Mas tal cenário poderia precipitar a queda do governo e a realização de novas eleições.



A pressão interna sobre Merkel faz com o Conselho Europeu de hoje e amanhã seja crucial para o futuro político da chanceler.



A CSU exige a Merkel que traga desse encontro um alívio da pressão migratória na Alemanha, mas tal cenário é improvável, pois a Itália exige que a carga com a vaga migratória seja repartida de forma igual na UE.