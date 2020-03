Crise do coronavírus não vai adiar o Brexit

O governo britânico garantiu este sábado que nem a crise global criada pela pandemia da Covid-19 irá atrasar o calendário do Brexit. O objetivo de Boris Johnson continua a ser deixar a União Europeia a 31 de dezembro nem que, para isso, o futuro acordo comercial com Bruxelas tenha de ser negociado à distância.A próxima ronda de negociações entre as partes, agendada para esta semana em Londres, foi adiada devido ao coronavírus, mas os responsáveis do lado britânico e europeu já estão a procurar uma solução alternativa, que pode passar por uma reunião em videoconferência.Questionado este sábado pelos jornalistas se os problemas logísticos causados pela epidemia poderiam fazer resvalar os prazos para concluir o futuro acordo comercial e forçar o Reino Unido a pedir um prolongamento do período de transição, o porta-voz do governo britânico foi taxativo: "Não. A lei britânica não permite prolongar o período de transição", esclareceu aquele responsável. Recorde-se que o Acordo do Brexit aprovado pelo Parlamento britânico no final de dezembro inclui provisões que impedem o governo de pedir um adiamento.O Reino Unido e a União Europeia têm até ao final de dezembro para concluir o futuro acordo comercial, embora, na prática, o prazo seja bastante mais curto do que isso. Boris Johnson já ameaçou abandonar as negociações se, até junho, não se registarem avanços significativos.