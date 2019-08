Crise leva Victoria’s Secret a cancelar desfile de lingerie

É o fim de uma era. Depois de 23 anos de desfiles, com algumas das mulheres mais sexy do Planeta a subirem à passerelle de lingerie e com asas de anjo, o show da marca Victoria’s Secret não se vai realizar este ano.A informação foi avançada pela modelo Shanina Shaik e, apesar de ainda não ter sido confirmada oficialmente pela marca, é já certo que os ‘anjos’ vão pendurar as asas.A decisão acontece depois de os últimos desfiles não terem reunido consenso e terem sido um desastre de audiências televisivas, o que levou ao cancelamento da emissão para este ano.A par disso, a forte quebra nas vendas de lingerie levou os responsáveis da marca a repensarem a estratégia e também os números... É que o custo do desfile rondava, anualmente, os 10 milhões de euros, e a marca ainda gastava uma quantia idêntica na promoção do show.Com a crise, poderão ainda ser revistos os contratos de exclusividade dos rostos da marca, que são das modelos mais bem pagas do Mundo e chegam a receber vários milhões de euros.Agora, os famosos ‘anjos’ podem ver as carreira comprometidas.Foi em 2015 que Sara Sampaio assinou contrato com a Victoria’s Secret, tornando-se num dos famosos ‘anjos’ da marca. Desde então, a visibilidade da portuguesa, de 28 anos, aumentou e também a sua conta bancária, que passou a ter mais dígitos.Por exemplo, nos últimos três anos, e de acordo com a revista ‘Forbes’, a manequim recebeu mais de um milhão de euros em cada um deles, a maioria proveniente da sua ligação com a marca norte-americana.Dias de ouro que podem estar comprometidos, uma vez que a Victoria’s Secret está a repensar toda a sua estratégia e isso pode implicar mudanças nos rostos que a promovem.A par disso, o cancelamento do mediático desfile – que era o grande momento anual para a marca – pode levar os responsáveis a abdicarem de algumas das suas modelos, a reduzirem os valores dos contratos ou terminarem com a exclusividade, optando por avenças pontuais.As mudanças nos padrões de consumo podem levar a alterações substanciais na marca, que nos últimos meses já contratou uma modelo com curvas.Uma das críticas que têm sido feitas à Victoria’s Secret é o facto de escolher mulheres com corpos demasiado perfeitos em vez de silhuetas mais reais.Os consumidores têm-se voltado para marcas concorrentes que privilegiam mulheres com curvas.Foram várias as modelos que se queixaram de ser forçadas a dietas demasiado rigorosas antes dos desfiles para a marca.Regimes apenas com sumos detox ou dietas pobres em hidratos de carbono garantiam corpos magros às manequins.