O governo marroquino avisou Espanha de que o pior conflito diplomático entre os dois países em vários anos poderá agravar-se ainda mais se Madrid permitir que o líder da Frente Polisário deixe o país “como entrou”, ou seja, de forma clandestina.Recorde-se que a decisão do governo espanhol de acolher em segredo Brahim Ghali para tratamento médico enfureceu Marrocos e levou o país a levantar o controlo na fronteira de Ceuta, permitindo que milhares de pessoas, incluindo muitos menores, entrassem a nada naquele território espanhol no início da semana.

De acordo com a embaixadora marroquina em Espanha, Karima Benyaich, que na semana passada foi chamada a Rabat para consultas, as autoridades espanholas “têm de escolher se querem reforçar as relações com Marrocos ou cooperar com os seus inimigos”. A diplomata lembrou que “a pessoa que Espanha permitiu entrar no seu território com um passaporte e identidade falsos está acusada pela Justiça” e é “um criminoso” e “um verdugo”.



Ghali, que vive exilado na Argélia, foi acolhido secretamente em Espanha em abril a pedido das autoridades argelinas para tratar sequelas da Covid-19, e encontra-se internado sob nome falso num hospital de Logroño.





“Se Espanha optar pelo mesmo procedimento para o tirar do seu território, isso seria escolher um agravamento do conflito diplomático”, advertiu a embaixadora, afirmando que Ghali “deve ser julgado”.