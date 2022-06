"Crise mostrou-nos que a nossa vulnerabilidade europeia é a dependência energética": Costa em encontro com Macron

O primeiro-ministro, António Costa, que se encontrou esta terça-feira Emmanuel Macron, para continuar a aprofundar a relação "privilegiada" entre França e Portugal, destacou o encontro como uma oportunidade de diálogo sobre "a Europa que partilhamos"."É uma oportunidade de ver o que será o futuro da Europa com a ambição que mobiliza uma europa mais forte, inclusiva e afirmativa no espaço global", denotou Costa, acrecentando a importância deste momento simbólico.Para dar resposta à inflação gerada pela guerra na Ucrânia, é preciso reestabelecer a paz. "Esta crise mostrou-nos que a nossa vulnerabilidade europeia é a dependência energética, por isso é fundamental acelerar a transição energética para recuperar autonomia", explicou o primeiro-ministro.

O almoço com Emmanuel Macron é o primeiro encontro bilateral entre os dois líderes após a tomada de posse do Governo português e a reeleição do Presidente francês em abril, e acontece numa altura em que a Temporada Cruzada entre os dois países vai a meio.