Crise no Iemen aumenta desnutrição infantil e causa mortes evitáveis em menores de 5 anos

A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou para um aumento da desnutrição infantil no Iémen no último ano, sublinhando que a crise "está a causar mortes evitáveis", especialmente entre crianças menores de cinco anos.

Segundo a organização, entre janeiro e outubro mais de 7.500 crianças com desnutrição foram tratadas pela MSF, o que representa mais 36% do que no mesmo período de 2021.

Este ano, refere a MSF, os índices de desnutrição no Iémen atingiram um pico antes do que é costume (entre junho e setembro), começando logo entre abril e maio.