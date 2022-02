Pablo Casado fez esta quarta-feira aquele que terá sido o seu último discurso no Parlamento como líder do Partido Popular. A sua demissão parece inevitável na sequência do destrutivo braço de ferro com Isabel Díaz Ayuso e o líder popular já só pede uma “saída digna”: quer liderar o partido até ao congresso que vai eleger o seu substituto, mas os barões do PP podem não lhe fazer a vontade.









Casado compareceu esta quarta-feira, como previsto, na sessão de controlo do governo no Parlamento para questionar o PM Pedro Sánchez, mas o tom do seu discurso foi de despedida, principalmente a frase final: “Entendo a política a partir da defesa dos mais nobres princípios e valores, do respeito pelo adversários e entrega aos meus companheiros”, afirmou, numa indireta àqueles que o abandonaram, antes de sair do hemiciclo de cabeça erguida e sob uma chuva de aplausos.

É com a mesma dignidade que pretende encerrar o seu capítulo como líder do PP. Os aliados fiéis que ainda lhe restam fizeram esta quarta-feira saber que Casado gostaria de conduzir o partido até ao congresso, que ainda não tem data marcada. “É o mínimo que podem fazer”, disse esta quarta-feira fonte do seu gabinete. No entanto, os barões do PP estão divididos. Muitos exigem a sua demissão imediata e a nomeação de uma comissão gestora para levar o partido até ao congresso, e não é certo que Casado consiga chegar, sequer, à reunião da Junta Diretiva Nacional, na terça-feira, onde tenciona formalizar a demissão.