Afirma que sempre teve a certeza de que seria ilibado porque diz estar "inocente", mas na verdade Cristiano Ronaldo respirou de alívio quando soube que a procuradora de Clark County, no Nevada, não o vai acusar do crime de violação.Foi há cerca de onze meses, a 28 de agosto do ano passado, que Kathryn Mayorga contactou a polícia de Las Vegas, pedindo a reabertura de um caso de suposta violação, ali ocorrida, em junho de 2009. A polí... < br />