Cristo Redentor 'veste-se' de médico para homenagear profissionais de saúde que combatem o coronavírus

A estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil, serviu para prestar, este domingo, uma homenagem a todos os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente a lutar contra a pandemia do novo coronavírus.

No corpo da estátua foi projetada a indumentária de um médico e ainda escrita a palavra "obrigada" em várias línguas. Noutras projeções, foi possível ver a estátua com imagens de médicos e enfermeiros reais, acompanhados de "#FiqueEmCasa" e "EstamosJuntos".

Segundo avança o jornal brasileiro Globo, esta homenagem surge na altura da Páscoa com o objetivo, de acordo com a Arquidiocese do Rio, transmitir uma mensagem de esperança durante o período complexo que se vive a nível mundial devido ao surto de Covid-19.

Ainda no âmbito desta homenagem, foi celebrada junto ao Cristo Redentor a Consagração do Brasil, evento que só tinha acontecido aquando da inauguração da estátua, em 1931.