Croatas da Bósnia-Herzegovina denunciam ameaça para a paz após convocação de eleições gerais

A Comissão Eleitoral Central da Bósnia-Herzegovina convocou esta quarta-feira eleições legislativas para 2 de outubro, em plenas tensões motivadas pelo descontentamento dos croatas bósnios com a eleição dos seus representantes nas instituições do país e tendências secessionistas dos sérvios bósnios.

Bruxelas, Washington e o Alto representante internacional, o alemão Christian Schmidt, que supervisionam o cumprimento do acordo de paz de Dayton para a Bósnia, assinado em 1995, pretendem que as eleições decorram no outono, como previsto, mas a sua realização poderá ficar comprometida pelas ações dos representantes políticos croatas.

Ao referir-se aos "planos de certas forças políticas para bloquear as eleições", o presidente da Comissão Eleitoral, Suad Arnautovic, recordou em conferência de imprensa que estas atuações eram passíveis de "até três anos de prisão".