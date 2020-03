Crocs doa sapatos a profissionais de saúde na linha da frente do combate ao coronavírus

Em declarações à CNN, o CEO da Crocs, Andrew Rees, afirma que as famílias e os amigos dos profissionais de saúde solicitaram os sapatos, um esforço para proporcionar maior capacidade de higiene. "Na semana passada, conversámos com profissionais de saúde, nas instalações e até com as suas famílias e amigos, e solicitaram especificamente os nossos sapatos, num esforço para proporcionar facilidade aos pés e facilidade de movimento. Além disso, precisam de calçado que se limpe facilmente antes de voltarem para casa para suas famílias".









A Crocs está a entregar algumas remessas diretamente aos hospitais e outras instalações, mas está a permitir também que os trabalhadores doem um par através do link www.crocs.com/freeforhealthcare