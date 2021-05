Cruz Vermelha pede "influência máxima" do Conselho de Segurança nos confrontos entre Palestina e Israel

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) pediu este domingo aos membros do Conselho de Segurança da ONU que "exerçam influência máxima para acabar com as hostilidades entre Israel e Gaza", um conflito de "intensidade nunca antes vista".

"As populações de Gaza e de Israel enfrentam o mais intenso ciclo de hostilidades registado em anos", refere o CICV num comunicado publicado a poucas horas de ter lugar uma reunião virtual do Conselho de Segurança da ONU dedicada ao conflito no Médio Oriente.

No mesmo comunicado, citado pela Agência France-Presse (AFP), o CICV apela a todas as partes que "ponham fim à escalada (da violência) e garantam o melhor acesso às pessoas afetadas na Faixa de Gaza".