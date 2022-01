Cruzeiro atraca no Rio de Janeiro com 33 positivos à Covid-19 após suspensão da temporada

O navio MCS Preziosa atracou esta quarta-feira no Rio de Janeiro, quatro dias antes do previsto, com 33 casos de covid-19 a bordo, após a temporada de cruzeiros ser novamente suspensa no Brasil, algo criticado pelo Presidente brasileiro.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador brasileiro, cerca de 800 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença covid-19, foram confirmados nos últimos nove dias nos cinco navios que estavam em operação no país sul-americano.

Um deles é o Preziosa, que, com 25 tripulantes e oito passageiros infetados, num total de 2.500 passageiros, voltou hoje ao Rio de Janeiro antes da data estipulada, já que havia planeado mais duas escalas nos portos de Maceió (Alagoas) e Salvador (Bahia), dois estados do nordeste do país, antes do desembarque na "cidade maravilhosa".