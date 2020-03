Cruzeiro com 2 mil turistas em quarentena na Grécia após passageiro ser diagnosticado com coronavírus

Alguns destes turistas estavam em excursão à Acrópole de Atenas, na Grécia, quando foram chamados de volta ao navio devido a "problemas de segurança", uma vez dentro da embarcação foram informados de que um passageiros, que tinha desembarcado na semana passada em Génova, Itália, foi diagnosticado com coronavírus.



De acordo com o jornal britânico Mirror, foi o capitão do cruzeiro MSC Opera que aconselhou os passageiros do navio a permanecerem no mesmo.



Um cruzeiro com mais de duas mil pessoas a bordo foi esta quarta-feira colocado em quarentena após um turista que esteve naquele navio ter sido testado positivo para coronavírus.

Uma carta dada aos convidados do capitão Pietro Esposito dizia: ''Acabei de saber - e queria que vocês soubessem imediatamente - que fomos contatados pelas autoridades de saúde austríacas que nos informaram que um passageiro que viajou connosco na semana passada no MSC Opera, foi diagnosticado com COVID-19",



Este passageiro é austríaco e está atualmente no seu país de origem após ter desembarcado a 28 de fevereiro em Génova.



O cruzeiro aguarda agora orientações por parte das autoridades austríacas e está em contacto com as autoridades gregas para decidirem qual o próximo passo.



O MSC Opera navega agora em direção a Corfu, uma ilha perto da costa noroeste da Grécia, mas não se sabe se poderão sair da embarcação.



De recordar que em fevereiro, o navio Diamond Princess foi colocado em quarentena com 3.700 pessoas a bordo em Yokohama, Japão, depois de um homem que desembarcou em Hong Kong ter sido testado positivo para coronavírus.



Nessa embarcação estava Adriano Maranhão, o primeiro português a ser infetado pelo vírus da China.