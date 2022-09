Cuba anuncia nova fase de testes de medicamento para tratar doença de Alzheimer

Cuba vai iniciar novos ensaios clínicos de um medicamento desenvolvido por um laboratório local para tratar a doença de Alzheimer, uma das principais causas de morte na ilha, disse o Ministério da Saúde cubano.

"Em Cuba, um ensaio clínico terá início nos próximos meses em todas as províncias do país para testar a eficácia e segurança" do medicamento NeuroEpo em pacientes com doença de Alzheimer, leve a moderada, de acordo com um relatório do Ministério, publicado na sexta-feira.

O medicamento, uma fórmula administrada nasalmente desenvolvida pelo Centro de Imunologia Molecular cubano, obteve "bons resultados no tratamento de doenças neurodegenerativas", acrescentou, sem adiantar pormenores sobre a fase de testes.